Владимиру Машкову предложили возглавить «Табакерку»
Министерство культуры России и московский департамент культуры предложили Владимиру Машкову возглавить Московский театр-студию под руководством Олега Табакова («Табакерку»). Об этом 23 марта сообщил министр Владимир Мединский.
По словам министра, Машков пока не дал ответ на предложение. Сам Машков подтвердил это, заявив, что «об этом вообще еще не было разговора».
«Я не хотел бы сейчас даже высчитывать время», — цитирует его «Интерфакс».
Ранее Владимир Мединский объявил, что худрук московской «Студии театрального искусства» Сергей Женовач станет художественным руководителем МХТ имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года.
«Табакерка» появилась в 1970-е в ходе занятий Табакова со студентами актерского курса ГИТИСа и выпускниками его студии в Дворце пионеров. Официальный статус, как Московский театр-студия под руководством Олега Табакова, он получил в 1986 году.
Владимир Машков учился у Олега Табакова в школе-студии МХАТ и в 1990 году пришел в «Табакерку». Как режиссер он ставил спектакли и в «Табакерке», и в МХТ имени Чехова.
Олег Табаков умер 12 марта 2018 года после продолжительной болезни; ему было 82 года.