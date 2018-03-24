Владимиру Машкову предложили возглавить «Табакерку»

Министерство культуры России и московский департамент культуры предложили Владимиру Машкову возглавить Московский театр-студию под руководством Олега Табакова («Табакерку»). Об этом 23 марта сообщил министр Владимир Мединский.

По словам министра, Машков пока не дал ответ на предложение. Сам Машков подтвердил это, заявив, что «об этом вообще еще не было разговора».

«Я не хотел бы сейчас даже высчитывать время», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее Владимир Мединский объявил, что худрук московской «Студии театрального искусства» Сергей Женовач станет художественным руководителем МХТ имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года.