Худруком МХТ имени Чехова станет режиссер Сергей Женовач
Обновление. Министр культуры Владимир Мединский подтвердил назначение Сергея Женовача.
Художественным руководителем МХТ имени Чехова будет назначен режиссер, худрук московского театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач. Об этом сообщает «Коммерсант» без ссылок на источники.
Информацию о том, что МХТ возглавит Женовач, также подтвердили два источника «Дождя», близких к руководству театра.
Сам Женовач пока не прокомментировал информацию о своем возможном назначении.
Актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта после продолжительной болезни; ему было 82 года. Табаков был художественным руководителем МХТ имени Чехова с 2000 года.
Сергей Женовач работал режиссером в театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной, в 2005 году основал «Студию театрального искусства» и стал ее художественным руководителем. Также преподает в ГИТИСе, где возглавляет кафедру режиссуры драмы. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат нескольких театральных премий, в том числе «Золотой маски».