Худруком МХТ имени Чехова станет режиссер Сергей Женовач

Обновление. Министр культуры Владимир Мединский подтвердил назначение Сергея Женовача.

Художественным руководителем МХТ имени Чехова будет назначен режиссер, худрук московского театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач. Об этом сообщает «Коммерсант» без ссылок на источники.

Информацию о том, что МХТ возглавит Женовач, также подтвердили два источника «Дождя», близких к руководству театра.

Сам Женовач пока не прокомментировал информацию о своем возможном назначении.