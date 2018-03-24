Откройте Доминикану!Партнерская игра

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Екатеринбург Онлайн
04:55, 24 марта 2018
Надежный источник

В Екатеринбурге утром 24 марта снесли недостроенную 231-метровую телебашню. Трансляцию события вел сайт «Екатеринбург Онлайн».

За сносом наблюдали сотни человек. По данным «Екатеринбург Онлайн», по крайней мере один наблюдавший пострадал от осколка, но организаторы сноса это опровергают. Издание также сообщило о выбитых в результате взрыва стеклах.

В Екатеринбурге взорвали телебашню
E1.RU
Взрыв телебашни со стороны 8 Марта
E1.RU — резервный канал
Падение башни от Flyekb
FlyEkb

Взрывом не был разрушен фрагмент башни высотой несколько десятков метров. По сообщению телеканала ЕТВ, конструкцию будут разбирать без взрывов.

Прошел ли снос по плану, пока неясно. Запланировано было два взрыва: первым должна была быть снесена верхняя часть, вторым — 70-метровое основание. Наблюдатели, судя по трансляциям сноса, не заметили второго взрыва, однако в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит территория башни, заявили, что он произошел через несколько секунд после первого и «все прошло в штатном режиме».

В Екатеринбурге шла общественная кампания против сноса башни, которую многие считали символом города. 23 марта на вышку забрались руферы, пытавшиеся сорвать снос, но им пришлось спуститься.
На месте башни УГМК планирует построить арену для хоккейного клуба «Автомобилист»
Строительство телебашни началось в 1983 году и было заморожено в 1991-м.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы