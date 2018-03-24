В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

В Екатеринбурге утром 24 марта снесли недостроенную 231-метровую телебашню. Трансляцию события вел сайт «Екатеринбург Онлайн».

За сносом наблюдали сотни человек. По данным «Екатеринбург Онлайн», по крайней мере один наблюдавший пострадал от осколка, но организаторы сноса это опровергают. Издание также сообщило о выбитых в результате взрыва стеклах.

В Екатеринбурге взорвали телебашню E1.RU

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Взрывом не был разрушен фрагмент башни высотой несколько десятков метров. По сообщению телеканала ЕТВ, конструкцию будут разбирать без взрывов.

Прошел ли снос по плану, пока неясно. Запланировано было два взрыва: первым должна была быть снесена верхняя часть, вторым — 70-метровое основание. Наблюдатели, судя по трансляциям сноса, не заметили второго взрыва, однако в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит территория башни, заявили, что он произошел через несколько секунд после первого и «все прошло в штатном режиме».