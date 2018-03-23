В Екатеринбурге руферы захватили телебашню, протестуя против ее сноса

В ночь на 23 марта на недостроенную телебашню в Екатеринбурге забрались активисты, протестующие против ее сноса.

Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», на башню удалось забраться как минимум четырем руферам. Семерых других успела задержать охрана. Один из забравшихся на телебашню впоследствии спрыгнул с нее с парашютом.

На место происшествия приехала полиция. Активисты провели наверху уже более семи часов. Вскоре, по их словам, они собираются спуститься вниз из-за ухудшающейся погоды. Руферы планировали провести на захваченной башне несколько дней, однако охрана отобрала у них все необходимое снаряжение.