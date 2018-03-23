В Екатеринбурге руферы захватили телебашню, протестуя против ее сноса
В ночь на 23 марта на недостроенную телебашню в Екатеринбурге забрались активисты, протестующие против ее сноса.
Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», на башню удалось забраться как минимум четырем руферам. Семерых других успела задержать охрана. Один из забравшихся на телебашню впоследствии спрыгнул с нее с парашютом.
На место происшествия приехала полиция. Активисты провели наверху уже более семи часов. Вскоре, по их словам, они собираются спуститься вниз из-за ухудшающейся погоды. Руферы планировали провести на захваченной башне несколько дней, однако охрана отобрала у них все необходимое снаряжение.
Недостроенную екатеринбургскую телебашню собираются снести в 9 часов утра 24 марта. На месте башни компания УГМК планирует построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист».
Вечером 22 марта несколько сотен жителей Екатеринбурга провели акцию «Обними телебашню», окружив ее живой лентой длиной в один километр. После этого горожане провели стихийный митинг с требованием отказаться от сноса башни.
Строительство телебашни было начато в Екатеринбурге в 1983 году. В 1991 году его заморозили. Башня стала одним из символом города. Власти Екатеринбурга неоднократно заявляли, что рассматривают возможность ее сохранения в том или ином виде.