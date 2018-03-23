При захвате заложников на юге Франции погибли два человека

Два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете в населенном пункте Треб на юге Франции, сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы. Еще три человека получили ранения.

Мэр города заявил, что к настоящему моменту все заложники уже освобождены и в супермаркете, оцепленном полицией, остался только сам преступник. Точное количество освобожденных пока неизвестно.

По данным Le Figaro, вместе с захватчиком в здании находится 45-летний подполковник, который сдался преступнику в обмен на заложников.

Французские власти назвали инцидент терактом. Известно, что в момент захвата заложников преступник заявил, что причисляет себя к сторонникам террористической организации «Исламское государство». Он сам, предположительно, является марокканцем.

Позже он потребовал освобождения из тюрьмы Салаха Абдеслама, одного из организаторов терактов 13 ноября 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

Перед захватом заложников в супермаркете террорист открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке. Один из них получил незначительные ранения.