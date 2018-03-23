Полиция застрелила террориста, захватившего заложников во Франции

В результате теракта, помимо захватчика, погибли три человека и еще двое были ранены.

Известно, что преступник — 25-летний выходец из Марокко, причислявший себя к сторонникам террористической организации «Исламское государство».

Полиция убила преступника, ранее захватившего заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, сообщает Le Figaro.

Утром 23 марта преступник угнал автомобиль в пригороде Каркасона, убив пассажира и ранив водителя машины.

После этого он начал преследовать и обстрелял группу полицейских, которые совершали пробежку. Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение.

Затем террорист приехал в супермаркет Треба и захватил заложников в здании. Здание было оцеплено полицией. Во время осады магазина террористом были убиты еще два человека.

Преступник требовал освобождения из тюрьмы Салаха Абдеслама, одного из организаторов терактов 13 ноября 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек.