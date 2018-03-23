Трамп объявил о планах ввести пошлины на товары из Китая в ответ на кражу технологий

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, а также ограничить китайские инвестиции в США.

Решение принято в ответ на агрессивные, по мнению американских властей, действия Китая, в том числе кражу технологий с помощью кибератак и заимствование технологий при доступе иностранных компаний на китайский рынок.

В Китае заявили, что готовы принять «все необходимые меры» для защиты своих «законных прав».

После объявления индекс Dow Jones упал на 2,93%, индекс S&P 500 — на 2,52%, Nasdaq — на 2,43%.