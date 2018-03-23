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Трамп объявил о планах ввести пошлины на товары из Китая в ответ на кражу технологий

Associated Press
21:26, 22 марта 2018
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Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, а также ограничить китайские инвестиции в США.

Решение принято в ответ на агрессивные, по мнению американских властей, действия Китая, в том числе кражу технологий с помощью кибератак и заимствование технологий при доступе иностранных компаний на китайский рынок.

В Китае заявили, что готовы принять «все необходимые меры» для защиты своих «законных прав».

После объявления индекс Dow Jones упал на 2,93%, индекс S&P 500 — на 2,52%, Nasdaq — на 2,43%.

«Это крупнейший дефицит в истории любой страны в нашем мире», — сказал Трамп о торговом дисбалансе между США и Китаем, который он назвал причиной потери американцами работы (англ. яз.).

Associated Press
В начале марта Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), сделав исключение для Канады и Мексики. Китай считается одной из целей этих санкций.
В 2017 году Китай экспортировал в США товаров на 375 миллиардов долларов больше, чем США — в Китай.

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