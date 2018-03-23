Следствие попросило отправить на принудительное лечение напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр
Следствие попросило отправить на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Его уголовное дело направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник главы управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
Ранее отправить Грица на принудительное лечение рекомендовала комиссия, проводившая психиатрическую экспертизу. У мужчины выявили параноидную шизофрению; в заключении экспертов говорилось, что при нападении на Фельгенгауэр он был неспособен осознавать характер содеянного.
Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр госпитализировали. Она вышла из больницы в начале ноября и вернулась в эфир «Эха Москвы».
Грица задержали сразу после нападения, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На допросе Гриц утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его через «телепатический контакт».