Следствие попросило отправить на принудительное лечение напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Ранее отправить Грица на принудительное лечение рекомендовала комиссия, проводившая психиатрическую экспертизу. У мужчины выявили параноидную шизофрению; в заключении экспертов говорилось, что при нападении на Фельгенгауэр он был неспособен осознавать характер содеянного.

Следствие попросило отправить на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Его уголовное дело направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник главы управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр госпитализировали. Она вышла из больницы в начале ноября и вернулась в эфир «Эха Москвы».

Грица задержали сразу после нападения, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На допросе Гриц утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его через «телепатический контакт».