На юге Франции преступник взял заложников в супермаркете. Он назвал себя сторонником ИГ
11:07, 23 марта 2018
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В пригороде Каркасона на юге Франции мужчина взял заложников в супермаркете.
Сколько человек находятся в заложниках, не сообщается. Преступник утверждает, что является сторонником террористического «Исламского государства». Как сообщает Le Figaro, после появления преступника в магазине были слышны выстрелы.
Полиция окружила супермаркет.
По неподтвержденным данным, перед этим в Каркасоне тот же преступник открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке. Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.
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