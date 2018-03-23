На юге Франции преступник взял заложников в супермаркете. Он назвал себя сторонником ИГ

В пригороде Каркасона на юге Франции мужчина взял заложников в супермаркете.

Сколько человек находятся в заложниках, не сообщается. Преступник утверждает, что является сторонником террористического «Исламского государства». Как сообщает Le Figaro, после появления преступника в магазине были слышны выстрелы.

Полиция окружила супермаркет.

По неподтвержденным данным, перед этим в Каркасоне тот же преступник открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке. Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.