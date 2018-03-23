Евросоюз отозвал посла из России из-за дела Скрипалей
Лидеры Европейского союза поддержали доводы Великобритании о том, что ответственность за покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, несет Россия.
В связи с этим на саммите ЕС было принято решение об отзыве посла Евросоюза в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что данная мера не является санкцией против России — посол временно, на месяц, отзывается в Брюссель для консультаций.
Ранее Bloomberg сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намеревается добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.
4 марта в британском Солсбери были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипали. Бывший полковник ГРУ в 2006 году был осужден в России за госизмену, а затем выдан Великобритании в рамках обмена шпионами.
Великобритания обвинила в причастности к покушению на Скрипалей Россию, заявив, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в советское время. Россия отвергает выдвинутые обвинения.
В качестве санкционных мер Лондон выслал 23 российских дипломатов. Москва выслала столько же британских дипломатов, а также объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета в России.