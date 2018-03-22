Телеканал RTVI отказался от работы в Госдуме из-за дела Слуцкого
Телеканал RTVI объявил об отзыве своих журналистов из Госдумы из-за дела о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.
21 марта комиссия Госдумы по депутатской этике не нашла в действиях Слуцкого «нарушения поведенческих норм».
Ведущая телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе была первой, кто открыто обвинил парламентария в сексуальных домогательствах.
RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту.
На заседании депутатской комиссии 21 марта выступили корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук, которые также заявляли о домогательствах со стороны депутата. Члены комиссии решили, что действия журналисток были спланированными, поскольку прозвучали накануне выборов президента России.
После оглашения решения комиссии по этике о прекращении сотрудничества с Госдумой объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Газета «Коммерсант» отказалась от взаимодействия с Леонидом Слуцким. Издание «Лента.ру» пообещало удалить все материалы, связанные с депутатом.