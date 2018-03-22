Телеканал RTVI отказался от работы в Госдуме из-за дела Слуцкого

Телеканал RTVI объявил об отзыве своих журналистов из Госдумы из-за дела о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.

21 марта комиссия Госдумы по депутатской этике не нашла в действиях Слуцкого «нарушения поведенческих норм».

Ведущая телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе была первой, кто открыто обвинил парламентария в сексуальных домогательствах.