После выборов президента правительство начало обсуждать повышение НДФЛ до 15%
На одном из первых совещаний правительства после выборов президента обсуждалось повышение налогов для реализации обещаний Владимира Путина, данных в послании Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» на условиях анонимности рассказали два федеральных чиновника.
В частности, обсуждалось повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. При этом будет введен минимальный размер дохода, который не облагается налогом.
Помимо этого вновь обсуждалось снижение страховых взносов с работодателя до 22% (сейчас — 30%) с одновременным повышением НДС до 22% (сейчас — 18%). Все эти предложения озвучивались и ранее.
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, но решение будет принято позже.
Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению — власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания. Но они расходятся в трактовке его итогов: одни говорят о принятых решениях, другие — о продолжении дискуссии.