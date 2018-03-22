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После выборов президента правительство начало обсуждать повышение НДФЛ до 15%

Ведомости
05:52, 22 марта 2018
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На одном из первых совещаний правительства после выборов президента обсуждалось повышение налогов для реализации обещаний Владимира Путина, данных в послании Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» на условиях анонимности рассказали два федеральных чиновника.

В частности, обсуждалось повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. При этом будет введен минимальный размер дохода, который не облагается налогом.

Помимо этого вновь обсуждалось снижение страховых взносов с работодателя до 22% (сейчас — 30%) с одновременным повышением НДС до 22% (сейчас — 18%). Все эти предложения озвучивались и ранее.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, но решение будет принято позже.

Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению — власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания. Но они расходятся в трактовке его итогов: одни говорят о принятых решениях, другие — о продолжении дискуссии.

Ведомости
В ходе послания Федеральному собранию президент Путин пообещал в ближайшие шесть лет улучшить показатели благосостояния общества, снизить бедность и увеличить продолжительность жизни.
В общей сложности на эти нужды потребуется дополнительно не менее 15,5 триллиона рублей. Доходная часть годового бюджета России на 2018 год — 15,2 триллиона.

Налоговая реформа

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