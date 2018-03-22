После выборов президента правительство начало обсуждать повышение НДФЛ до 15%

На одном из первых совещаний правительства после выборов президента обсуждалось повышение налогов для реализации обещаний Владимира Путина, данных в послании Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» на условиях анонимности рассказали два федеральных чиновника.

В частности, обсуждалось повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. При этом будет введен минимальный размер дохода, который не облагается налогом.

Помимо этого вновь обсуждалось снижение страховых взносов с работодателя до 22% (сейчас — 30%) с одновременным повышением НДС до 22% (сейчас — 18%). Все эти предложения озвучивались и ранее.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, но решение будет принято позже.