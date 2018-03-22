«Московский комсомолец» выступил против бойкота Госдумы
Глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев не поддержал бойкот Госдумы, который объявили многие российские СМИ в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.
Журналист пообещал, что редакция «МК» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу нижней палаты российского парламента, поскольку Дума, по его мнению, является «одним из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований».
При этом Гусев отметил, что «всецело поддержит» обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах.
«Некоторые руководители СМИ сетуют, что Дума стала опасным местом для журналистов. Хочу напомнить коллегам: журналистика — одна из самых опасных профессий в мире. Так что же, нам теперь вообще приостановить свою деятельность?Отказ от работы в Госдуме выльется в то, что журналисты дадут возможность депутатам работать с еще большим подобострастием к власти», — заявил Павел Гусев.