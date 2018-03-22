«Московский комсомолец» выступил против бойкота Госдумы

«Некоторые руководители СМИ сетуют, что Дума стала опасным местом для журналистов. Хочу напомнить коллегам: журналистика — одна из самых опасных профессий в мире. Так что же, нам теперь вообще приостановить свою деятельность?Отказ от работы в Госдуме выльется в то, что журналисты дадут возможность депутатам работать с еще большим подобострастием к власти», — заявил Павел Гусев.