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«Московский комсомолец» выступил против бойкота Госдумы

Московский комсомолец
12:18, 22 марта 2018
Надежный источник

Глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев не поддержал бойкот Госдумы, который объявили многие российские СМИ в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

Журналист пообещал, что редакция «МК» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу нижней палаты российского парламента, поскольку Дума, по его мнению, является «одним из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований».

При этом Гусев отметил, что «всецело поддержит» обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах.

«Некоторые руководители СМИ сетуют, что Дума стала опасным местом для журналистов. Хочу напомнить коллегам: журналистика — одна из самых опасных профессий в мире. Так что же, нам теперь вообще приостановить свою деятельность?Отказ от работы в Госдуме выльется в то, что журналисты дадут возможность депутатам работать с еще большим подобострастием к власти», — заявил Павел Гусев.

Московский комсомолец
21-22 марта многие российские СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом Леонида Слуцкого. От работы в нижней палате парламента в той или иной степени отказались РБК, «Дождь», RTVI, «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Ведомости», «Новая газета» и другие издания.
Поводом к бойкоту Госдумы послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого. Его обвиняли в домогательствах корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе. Думская комиссия не усмотрела нарушения поведенческих норм в действиях Слуцкого, отметив, что обвинения в его адрес носили спланированный характер.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже объявил об отзыве аккредитаций корреспондентов тех СМИ, которые присоединились к бойкоту парламента. В Кремле отказались каким-либо образом комментировать ситуацию вокруг Леонида Слуцкого.

Бойкот Думы из-за дела Слуцкого

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