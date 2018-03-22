Госдума лишила аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за Слуцкого

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

Как сообщает телеканал «Дождь», в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Эту информацию подтверждает «Интерфакс».

Вячеслав Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись.