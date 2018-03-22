Госдума лишила аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за Слуцкого
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.
Как сообщает телеканал «Дождь», в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Эту информацию подтверждает «Интерфакс».
Вячеслав Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись.
«Что касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право», — сказал журналистам в четверг Володин.
22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Бойкот парламенту среди прочих объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», газета «Коммерсант», телеканал RTVI и другие.
Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. Комиссия не усмотрела нарушения поведенческих норм в действиях депутата, отметив, что обвинения в его адрес носили спланированный характер.