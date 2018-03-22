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Госдума лишила аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за Слуцкого

Интерфакс
10:00, 22 марта 2018
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

Как сообщает телеканал «Дождь», в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Эту информацию подтверждает «Интерфакс».

Вячеслав Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись.

«Что касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право», — сказал журналистам в четверг Володин.

Интерфакс
22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Бойкот парламенту среди прочих объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», газета «Коммерсант», телеканал RTVI и другие.
Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. Комиссия не усмотрела нарушения поведенческих норм в действиях депутата, отметив, что обвинения в его адрес носили спланированный характер.

Дело Слуцкого и бойкот Госдумы

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