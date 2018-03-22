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«Эхо Москвы» отозвало своих корреспондентов из Госдумы

Алексей Венедиктов
05:52, 22 марта 2018
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Радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Радиостанция выразила солидарность журналисткам, «ставшими жертвами приставаний в Госдуме», а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны».

«Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы».

Алексей Венедиктов
21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, на котором парламентарии выступили корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил «нарушения поведенческих норм».
После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал «Дождь» объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета «Коммерсант» решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. «Лента.ру» пообещала удалить все материалы, связанные со Слуцким.

Дело Леонида Слуцкого

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