«Эхо Москвы» отозвало своих корреспондентов из Госдумы

Радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Радиостанция выразила солидарность журналисткам, «ставшими жертвами приставаний в Госдуме», а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны».