Заместитель Собянина предложил стимулировать россиян на раннее выявление рака

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил о необходимости стимулирования россиян, , в том числе материально, на прохождение диспансеризации для выявления ранних стадий онкологических заболеваний.

Выступая на пресс-конференции в среду, чиновник привел в пример опыт Южной Кореи, где если человек не прошел предусмотренную плановую диспансеризацию, то ему пересматривают финансовые условия медицинской страховки.

Изначально в новости «Интерфакса» приводилась другая цитата Печатникова. Чиновник якобы высказал мнение, что больные, у которых обнаружен рак на поздней стадии, должны лечиться за свой счет. Впоследствии агентство внесло правки в материал и принесло извинения читателям и лично Печатникову за «некорректное цитирование».