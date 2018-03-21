Заместитель Собянина предложил стимулировать россиян на раннее выявление рака
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил о необходимости стимулирования россиян, , в том числе материально, на прохождение диспансеризации для выявления ранних стадий онкологических заболеваний.
Выступая на пресс-конференции в среду, чиновник привел в пример опыт Южной Кореи, где если человек не прошел предусмотренную плановую диспансеризацию, то ему пересматривают финансовые условия медицинской страховки.
Изначально в новости «Интерфакса» приводилась другая цитата Печатникова. Чиновник якобы высказал мнение, что больные, у которых обнаружен рак на поздней стадии, должны лечиться за свой счет. Впоследствии агентство внесло правки в материал и принесло извинения читателям и лично Печатникову за «некорректное цитирование».
«К собственному здоровью, к диспансеризации нужно относиться хотя бы не хуже, чем к плановому техосмотру автомобиля. Без техосмотра страховку на автомобиль не оформят», — заметил Печатников.
В 2014 году Леонид Печатников подверг критике московских врачей из-за резонансного дела о самоубийстве адмирала Вячеслава Апанасенко, страдавшего от онкологического заболевания. Тот покончил с собой из-за того, что врачи не предоставили ему необходимые обезболивающие средства. Причиной тому стал не дефицит лекарств, а то, что семья Апанасенко не смогла вовремя оформить документы на их получение. Чиновник публично извинился перед семьей адмирала.