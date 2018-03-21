Откройте Доминикану!Партнерская игра

Ведущая радио на Камчатке после выборов назвала 74% граждан приматами. Ее отстранили от эфира

Камчатка-Информ
10:33, 21 марта 2018
Надежный источник

На Камчатке отстранили от эфира ведущую «Радио СВ» Росину Буданс, которая после выборов президента России сообщила слушателям о «стабильно отстойной жизни в стране» и поделилась своим мнением, что «74% граждан — это приматы».

Буданс назвала выборы балаганом и заявила, что в России «политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода». Она также передала «отдельный привет» тем, кто совершал вбросы бюллетеней на выборах.

Ведущая утверждает, что за ее комментарием в эфире «последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства».

Гендиректор «Радио СВ» Виталий Ким заявил, что никаких звонков не было. «Она отстранена от эфира до выяснения всех обстоятельств. Это внутреннее дело редакции», — сказал Ким.

Росина Буданс позднее принесла извинения слушателям, заявив, что не хотела никого обидеть. С извинениями также выступила радиостанция.

В заявлении «Радио СВ» отмечается, что комментарий ведущей о вбросах на выборах касался видеозаписи, на которой в действительности сняты не нарушения, а процедура тестирования комплекса обработки бюллетеней перед открытием избирательного участка.

В июне 2017 года телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» назвал участников протестных акций в России «двумя процентами дерьма». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров позднее в интервью «Дождю» прокомментировал эти слова и заявил, что «дерьма гораздо больше». Шахтеры из города Гуково в Ростовской области подали на Федотова в суд, потребовав извинений. Иск о защите чести и достоинства был отклонен.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Процедура блокировки Telegram запущена. Но это надолго

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы