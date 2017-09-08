Шахтеры проиграли суд главе ВЦИОМ. Он сравнил протестующих с дерьмом

Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, который шахтеры из города Гуково в Ростовской области подали к руководителю ВЦИОМ Валерию Федорову.

Поводом для иска послужил комментарий Федорова по поводу высказывания телеведущего Владимира Соловьева, который назвал участников митингов против власти «двумя процентами дерьма». В интервью телеканалу «Дождь» глава ВЦИОМ сказал, что «дерьма гораздо больше».

Шахтеры из Гуково протестовали против задержек зарплат. Слова Федорова они сочли оскорбительными и потребовали от него извинений.

В суде представитель истцов Кирилл Сердюков утверждал со ссылкой на заключение эксперта, что глава ВЦИОМ оскорбил группу лиц — россиян, настроенных против власти. «Люди, которые три года не получают зарплату, ничего не просят. Они добиваются одного: моральной сатисфакции. Чтобы их не называли мерзким словом», — заявил Сердюков.

Адвокат руководителя ВЦИОМ Александр Иванов утверждал, что высказывание Федорова не относилось к какой-то группе людей.

В качестве соответчика по иску проходил телеканал «Дождь». Шахтеры просили его опубликовать опровержение слов Федорова. Руководитель юридической службы «Дождя» Екатерина Назарова настаивала на том, что глава ВЦИОМ высказывал мнение, а не распространял порочащие сведения, которые можно проверить на соответствие действительности.