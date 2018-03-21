Ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета в курганской школе. Семеро подростков пострадали

Семеро учеников 7-го класса пострадали в результате стрельбы в школе № 15 города Шадринск Курганской области.

Как сообщили ТАСС в главном управлении МВД РФ по региону, утром 21 марта ученица 13 лет открыла стрельбу на перемене из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу.

Пострадавшие отделались синяками и ссадинами. По данным Znak.com, один из учеников получил ранение в висок и был госпитализирован.

По словам одного из учащихся школы, нападение на школьников было спланированным. Его организовали три ученицы, также имевшие при себе ножи. «Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую — то есть у них был план… Скорее всего, решили повторить случай с колумбайном», — рассказал ученик Znak.com.