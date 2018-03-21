Ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета в курганской школе. Семеро подростков пострадали

ТАСС
08:11, 21 марта 2018
Надежный источник

Семеро учеников 7-го класса пострадали в результате стрельбы в школе № 15 города Шадринск Курганской области.

Как сообщили ТАСС в главном управлении МВД РФ по региону, утром 21 марта ученица 13 лет открыла стрельбу на перемене из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу.

Пострадавшие отделались синяками и ссадинами. По данным Znak.com, один из учеников получил ранение в висок и был госпитализирован.

По словам одного из учащихся школы, нападение на школьников было спланированным. Его организовали три ученицы, также имевшие при себе ножи. «Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую — то есть у них был план… Скорее всего, решили повторить случай с колумбайном», — рассказал ученик Znak.com.

«В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», — рассказали агентству в МВД.

ТАСС
В начале 2018 года в России произошли два нападения на школы. 15 января двое подростков с ножами напали на четвероклассников в школе № 127 в Перми, ранив 15 человек. 19 января в школу № 5 в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова», поджег кабинет 7 класса и ранил топором семерых человек. По факту обоих преступлений Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».
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