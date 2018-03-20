Скотленд-Ярд изъял машину друга Сергея Скрипаля

Полиция Великобритании, расследующая дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери, изъяла для проведения криминалистической экспертизы машину близкого друга россиянина, Росса Кэссиди. Об этом он сам рассказал газете The Telegraph.

3 марта Кэссиди встретил в лондонском аэропорту Хитроу дочь Сергея Скрипаля Юлию, прилетевшую из Москвы, и отвез на своем пикапе в дом отца в Солсбери. На следующий день Скрипали были обнаружены в центре города без сознания с признаками сильного отравления.

Ранее The Telegraph сообщала, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть неумышленно привезено Юлией в багаже среди личных вещей.