Скотленд-Ярд изъял машину друга Сергея Скрипаля
Полиция Великобритании, расследующая дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери, изъяла для проведения криминалистической экспертизы машину близкого друга россиянина, Росса Кэссиди. Об этом он сам рассказал газете The Telegraph.
3 марта Кэссиди встретил в лондонском аэропорту Хитроу дочь Сергея Скрипаля Юлию, прилетевшую из Москвы, и отвез на своем пикапе в дом отца в Солсбери. На следующий день Скрипали были обнаружены в центре города без сознания с признаками сильного отравления.
Ранее The Telegraph сообщала, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть неумышленно привезено Юлией в багаже среди личных вещей.
Сергей Скрипаль работал в ГРУ. В 2006 году его осудили за госизмену, а спустя четыре года выдали Великобритании в рамках взаимного обмена раскрытыми шпионами.
По утверждению британских властей, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в советское время. Россия отвергает причастность к покушению на Скрипалей.
Отравление в Солсбери вызвало новый кризис в российско-британских отношениях. Лондон выслал 23 российских дипломатов и отказался от поездки официальной делегации на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию. Москва объявила о симметричной высылке британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета.