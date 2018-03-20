Швыдкой назвал условие возобновления работы Британского совета в России

Британский совет возобновит работу в России сразу после того, как Москва и Лондон заключат межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Об этом газете «Коммерсант» заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, претензии к Британскому совету сводятся лишь к тому, что организация работала на территории России «без надлежащих правовых оснований». В 1994 году Россия и Великобритания заключили Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, но оно является рамочным документом и не описывает юридический статус и порядок функционирования подобных культурных центров, пояснил чиновник.

Швыдкой отметил, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией.

В Британском совете отказались от комментариев, объявив лишь об отмене четырех мероприятий, запланированных в Москве на конец марта.