«Радио Свобода» уволила режиссера Александра Расторгуева. Он был доверенным лицом Ксении Собчак
Медиа-корпорация «Радио Свобода» объявила об увольнении режиссера Александра Расторгуева и прекращении сотрудничества с журналисткой Марией Павловой.
Основанием этому послужило нарушение кодекса «Радио Свобода», запрещающего журналистам участвовать в политической и партийной деятельности, заявил главный редактор компании Ненад Пейич.
Накануне выборов президента России Александр Расторгуев и Мария Павлова по заданию редакции отправились в Грозный, говорится в заявлении «Радио Свобода». При этом журналисты имели статус доверенных лиц кандидата в президенты России Ксении Собчак и «подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей в избирательные участки».
Как заявил Ненад Пейич, расследование показало, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс РСЕ/РС: «Эти профессиональные стандарты не подвергаются сомнению в нашей компании, мы неукоснительно придерживаемся их в своей деятельности. Я удовлетворил просьбу Александра Расторгуева об увольнении, решение вступило в силу».