«Радио Свобода» уволила режиссера Александра Расторгуева. Он был доверенным лицом Ксении Собчак

Радио Свобода
13:55, 20 марта 2018
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Медиа-корпорация «Радио Свобода» объявила об увольнении режиссера Александра Расторгуева и прекращении сотрудничества с журналисткой Марией Павловой.

Основанием этому послужило нарушение кодекса «Радио Свобода», запрещающего журналистам участвовать в политической и партийной деятельности, заявил главный редактор компании Ненад Пейич.

Накануне выборов президента России Александр Расторгуев и Мария Павлова по заданию редакции отправились в Грозный, говорится в заявлении «Радио Свобода». При этом журналисты имели статус доверенных лиц кандидата в президенты России Ксении Собчак и «подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей в избирательные участки».

Как заявил Ненад Пейич, расследование показало, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс РСЕ/РС: «Эти профессиональные стандарты не подвергаются сомнению в нашей компании, мы неукоснительно придерживаемся их в своей деятельности. Я удовлетворил просьбу Александра Расторгуева об увольнении, решение вступило в силу».

Радио Свобода
18 марта Ксения Собчак объявила об отзыве статуса доверенных лиц у Александра Расторгуева и Марии Павловой. Кандидат в президенты мотивировала это тем, что журналисты поставили под угрозу программу наблюдателей ее штаба.
По словам Собчак, статус доверенных лиц был выдан Расторгуеву и Павловой по просьбе «Радио Свобода» исключительно для съемок документального фильма в Чечне. Однако журналисты, воспользовавшись своим статусом, подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателям. Из-за этого, в частности, на избирательные участки в Кемеровской области пришли несколько наблюдателей от штаба Ксении Собчак, которые не были допущены «до выяснения обстоятельств».
Александр Расторгуев — режиссер-документалист, один из авторов проекта «Срок» про протесты 2011-2012 годов.

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