«Радио Свобода» уволила режиссера Александра Расторгуева. Он был доверенным лицом Ксении Собчак

Накануне выборов президента России Александр Расторгуев и Мария Павлова по заданию редакции отправились в Грозный, говорится в заявлении «Радио Свобода». При этом журналисты имели статус доверенных лиц кандидата в президенты России Ксении Собчак и «подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей в избирательные участки».

Как заявил Ненад Пейич, расследование показало, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс РСЕ/РС: «Эти профессиональные стандарты не подвергаются сомнению в нашей компании, мы неукоснительно придерживаемся их в своей деятельности. Я удовлетворил просьбу Александра Расторгуева об увольнении, решение вступило в силу».

18 марта Ксения Собчак объявила об отзыве статуса доверенных лиц у Александра Расторгуева и Марии Павловой. Кандидат в президенты мотивировала это тем, что журналисты поставили под угрозу программу наблюдателей ее штаба.

По словам Собчак, статус доверенных лиц был выдан Расторгуеву и Павловой по просьбе «Радио Свобода» исключительно для съемок документального фильма в Чечне. Однако журналисты, воспользовавшись своим статусом, подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателям. Из-за этого, в частности, на избирательные участки в Кемеровской области пришли несколько наблюдателей от штаба Ксении Собчак, которые не были допущены «до выяснения обстоятельств».

Александр Расторгуев — режиссер-документалист, один из авторов проекта «Срок» про протесты 2011-2012 годов.