Прокуратура потребовала девять лет колонии для главы карельского «Мемориала»

В конце января Дмитриев был освобожден под подписку о невыезде из СИЗО, где провел в заключении 13 месяцев.

«Прокурор города Петрозаводска выступила с обвинительной речью. Она полностью поддержала обвинительное заключение, которое она же подписывала когда-то, и попросила 9 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Юрий Дмитриев был арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии в декабре 2016 года. По данным следствия, с этой целью он фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Историк отвергает обвинения и утверждает, что делал снимки для контроля состояния здоровья ребенка.

В ходе расследования уголовного дела Дмитриев прошел психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве. После этого суд отказался продлевать срок его ареста. Экспертиза пришла к выводу , что историк психически здоров и не имеет сексуальных отклонений.

61-летний Юрий Дмитриев — краевед, который нашел в Карелии несколько массовых захоронений людей, расстрелянных в 1930-е годы. «Мемориал» считает его дело сфабрикованным. В поддержку Дмитриева выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, писатель Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие общественные деятели и деятели культуры.