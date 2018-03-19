ЦИК: явка на выборах президента составила 67,4%

Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года составила 67,47%. Такие данные приводит Центризбирком по итогам обработки 99,84% бюллетеней.

Победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей (56,1 миллиона человек).

Второе место по итогам голосования занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79% голосов — 8,6 миллиона человек). Третьим финишировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов — 4,1 миллиона человек).

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала 1,67% голосов (1,2 миллиона человек), а кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский — 1,04% (764 тысячи человек).

Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее одного процента голосов избирателей.

Всего на выборах проголосовали 73,37 миллиона человек.