ЦБ предложил разрешить российским банкам не раскрывать акционеров, находящихся под санкциями

Об этом, сообщает РБК, говорится в ответе ЦБ банковской ассоциации «Россия». Эта ассоциация организовывала встречу представителей банков с руководством ЦБ, на которой, в числе прочего, был задан вопрос о «минимизации последствий от применения санкций к кредитным организациям».

Банк России подготовил проекты постановлений правительства, разрешающие кредитным организациям не раскрывать информацию об акционерах, включенных в санкционные списки.

ЦБ напомнил, что в соответствии с принятым в 2017 году законом правительство страны получило право ограничивать раскрытие «отдельных видов информации», доступ к которой по общим правилам должен быть предоставлен неограниченному круг лиц.

По действующему законодательству коммерческие банки обязаны раскрывать имена своих реальных владельцев и других «лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления». Публиковать такую информацию они должны или на собственных сайтах, или на сайте ЦБ.

Весной 2017 года российский парламент принял, а президент подписал закон , позволяющий попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях. При обсуждении законопроекта в Госдуме не уточнялось, на кого он рассчитан. Как выяснила «Медуза», поправки могут быть выгодны, прежде всего, Геннадию Тимченко, который много лет платил налоги в Швейцарии, но живет в России из-за американских санкций.

Санкции в отношении российских граждан и юридических лиц Евросоюз и США ввели весной 2014 года из-за присоединения Крыма к РФ и роли России в украинском кризисе. Санкционные списки несколько раз расширялись.

В конце января Минфин США представил так называемый «кремлевский список», в который вошли «особо приближенные к Путину» российские чиновники и бизнесмены. В списке 210 человек, в том числе все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Предполагается, что в отношении фигурантов этого списка могут быть введены американские санкции.