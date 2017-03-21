Для кого принимают закон об отмене налогов из-за санкций. Список имен

В среду, 22 марта, Госдума рассмотрит и, скорее всего, примет в окончательном чтении законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в России при определенных условиях. Несмотря на многократные вопросы, автор поправок, депутат-единорос Андрей Макаров так и не объяснил, кому конкретно нужен новый закон. «Медуза» проверила, кто сможет им воспользоваться.

Инициатива депутата Макарова заключается в следующем: если у человека бизнес или собственность за границей, а из-за санкций он вынужден находиться в России, ему предоставят освобождение от стандартного налогового режима. Для этого надо доказать, что по налогам вся отчетность подана в другой стране, тогда в России не потребуется отчитываться и что-либо платить. Причем закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года. Подробнее о том, как принимали этот закон, можно прочитать в нашем предыдущем материале.

Когда поправки Андрея Макарова одобряли во втором чтении, он осудил тех, кто намекает: «Как же мы все-таки хотим поддержать олигархов, освободив их от налогов» (формулировка самого депутата). Закон же, по словам Макарова, нужен для людей, которые «не могут выехать в Европу» и становятся заложниками иностранных налоговых правил. А механизмов для решения возникших проблем путем переговоров у этих неназванных людей нет, убежден Макаров — опять же, из-за санкций. В результате тем, у кого в Европе «какое-то имущество, фирма, доходы», грозит еще и ответственность за нарушение иностранных налоговых законов. Избежать ее, по мнению единороса, позволит новый закон.

Ни в тексте документа, ни в заявлениях Макарова нет указаний на то, кто именно сможет пользоваться нормами законопроекта. Депутат рассуждает лишь о европейских странах и долге России «защитить своих граждан». Но если изучить санкционные списки, то выяснится, что воспользоваться новым законом смогут буквально единицы — представители крупного бизнеса.

Сепаратисты и чиновники

В европейском санкционном списке перечислены 145 человек. Их можно условно поделить на несколько основных групп. Прежде всего, под санкции попали 65 представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Трудно представить, что они будут отчитываться о доходах в России или решать проблемы с собственностью в Европе. В списке также 13 российских военных, которые по закону в любом случае налоговые резиденты России.

Другая значимая группа в списке — российские чиновники и парламентарии, всего 61 человек. Всем им с 2013 года по российскому закону запрещено владеть зарубежными банковскими счетами, ценными бумагами или компаниями. Но они могут владеть зарубежной недвижимостью, с которой тоже надо платить налог. Только эта недвижимость должна быть указана в ежегодной декларации.

Из всех, кто попал под санкции, такую недвижимость указал лишь один человек — сенатор Андрей Клишас. У него есть участок и дом в Швейцарии. Клишас рассказал «Медузе», что санкции на него «никак не повлияли», поскольку он не обязан отчитываться в Швейцарии за свое имущество. Сенатор заверил, что не планирует пользоваться новым законом, всегда был налоговым резидентом России и не намерен менять этот статус.

Под европейские санкции также попал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, но он как руководитель госкорпорации тоже отчитывается об имуществе, и в декларации никакой зарубежной собственности не указывал.

Пятеро неизвестных

Остаются только пять человек, о зарубежных активах которых ничего не известно. Вот их имена:

Телеведущий Дмитрий Киселев

Владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг

Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев

Глава совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук

Совладелец банка «Россия» Николай Шамалов

Причем Ротенберг уже успел прокомментировать новый закон. Он сказал, что платит налоги в России и не намерен становиться налоговым резидентом других стран. Ковальчук также заявлял, что в Европе и США у него нет «зависимости от каких бы то ни было наложенных санкций». «Медузе» не удалось получить комментарии Киселева, Малофеева и Шамалова.

Попавшим под санкции разрешили не платить налоги Meduza

Тимченко и санкции США

Депутат Андрей Макаров ссылался только на европейские правила, когда говорил о своих поправках. Он не уточнял, создают ли налоговые проблемы санкции со стороны США. Но как минимум один человек из американского санкционного списка утверждал, что санкции мешают ему покидать Россию. Это бывший владелец нефтетрейдера Gunvor и основатель Volga Group Геннадий Тимченко.

Он сам объявлял в 2013 году, что является налоговым резидентом Швейцарии и не хочет начинать декларировать доходы в России. Раньше миллиардер рассказывал, что выбрал Швейцарию, поскольку там удобнее платить налоги, чем в Финляндии. Он заключил соглашение со швейцарскими налоговыми органами, чтобы платить ежегодно фиксированную сумму, которая никак не зависит от его фактических доходов. Тимченко — единственный, про кого достоверно известно, что он может воспользоваться новым законом в том смысле, о котором публично объявили в Думе.

Помимо Тимченко в американских санкционных списках еще 66 человек, против которых нет санкций в ЕС. Из них 36 — предприниматели и частные лица, об имуществе которых за границей открытых данных нет. Избегают ли они поездок за границу, неизвестно. Например, глава «Роснефти» Игорь Сечин после ввода американских санкций не перестал ездить в другие страны.