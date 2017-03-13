Госдума придумала налоговые послабления для тех, кто попал под санкции. Кому именно это нужно, непонятно

13 марта комитет Госдумы по бюджету и налогам внезапно начал обсуждать поправки, которые дают послабления тем, кто попал под санкции. При определенных условиях эти люди смогут не платить подоходный налог в России. Предложение уже одобрили, но даже депутатам не рассказали, зачем нужны такие меры — и в чьих они интересах. «Медуза» собрала все, что известно об этом странном законе.

Новые налоговые правила для попавших под санкции людей предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, единорос Андрей Макаров. Суть изменений такова: если против какого-то человека (необязательно россиянина) ввели санкции и он , то платить здесь налоги нужно лишь тогда, когда с заграницей его ничего не связывает. Но если в другой стране у человека остались бизнес, основная работа или другие связи, и он может отчитаться о налогах там, то в России он ничего не будет должен государству, несмотря на то, что все время тут живет. Более того, закон будет иметь обратную силу — перестать быть российским налоговым резидентом задним числом можно будет с 1 января 2014 года.

Другие детали законопроекта недоступны. О том, что думский комитет одобрил налоговые поправки, стало известно днем 13 марта из сообщения «Интерфакса», выпущенного в закрытой ленте для подписчиков. В открытом доступе эта заметка так и не появилась. Затем РБК выяснило, что даже на заседании комитета Макаров не стал говорить, зачем он внес такую поправку и в чьих интересах она должна работать. Трансляция заседания не работала. Сам Макаров вечером 13 марта был недоступен для комментариев.

«Медузе» в аппарате комитета посоветовали подождать, пока текст поправки будет официально опубликован ко второму чтению. Это позволяет сделать вывод, что поправку «прицепят» к правительственному законопроекту, который 13 марта рассматривался в комитете. В редакции для первого чтения этот документ касается совсем другой темы — определения налоговой базы для доходов от облигаций.

Вопрос о том, кому может быть выгоден такой законопроект, остается открытым: под европейскими и американскими санкциями сейчас находятся несколько сотен человек, большинство из которых не имеют никакого бизнеса за рубежом. Как предположил бывший депутат Дмитрий Гудков, поправки могли внести для миллиардера Геннадия Тимченко «или какого-нибудь менее известного персонажа». Тимченко, по данным Forbes, на момент присоединения Крыма был налоговым резидентом Швейцарии. Из-за санкций США он, по его собственным словам, «фактически стал невыездным», опасаясь «провокаций со стороны спецслужб». Сколько именно он заплатил налогов в России с 2014 года, неизвестно.