Главы Китая, Кубы и Белоруссии поздравили Путина с победой на выборах
Поздравления Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России среди мировых лидеров прислали председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес.
Из глав республик бывшего СССР Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также поздравительные послания российскому лидеру направили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Нашлись и те, кто остались недовольны результатами выборов в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно. По словам Порошенко, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.