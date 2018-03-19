Главы Китая, Кубы и Белоруссии поздравили Путина с победой на выборах

Поздравления Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России среди мировых лидеров прислали председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес.

Из глав республик бывшего СССР Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также поздравительные послания российскому лидеру направили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.