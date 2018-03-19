Главы Китая, Кубы и Белоруссии поздравили Путина с победой на выборах

РИА Новости
05:10, 19 марта 2018
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Поздравления Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России среди мировых лидеров прислали председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес.

Из глав республик бывшего СССР Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также поздравительные послания российскому лидеру направили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Нашлись и те, кто остались недовольны результатами выборов в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно. По словам Порошенко, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.

РИА Новости
По итогам обработки 99% бюллетеней на выборах президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, за Владимира Путина проголосовали 76,65% избирателей (55,7 миллиона человек). Ближайший преследователь Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,81% голосов (8,5 миллиона человек).

Выборы-2018

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Итоги президентских выборов после обработки 99% бюллетеней. В одной картинке

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