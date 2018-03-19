Facebook позволит платить видеоблогерам за доступ к эксклюзивному контенту

Компания Facebook планирует запустить платные подписки на видео. В обмен пользователи получат такие бонусы, как доступ к эксклюзивному контенту того или иного автора видео и значок его подписчика, сообщает пресс-служба компании.

Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц, сообщает издание Recode без ссылок на источники. Из этой суммы автор видео получит 3,5 доллара — остальной процент будут забирать Apple и Google за проведение транзакций на своих платформах.

Как отмечает Recode, соцсеть создает подписки, чтобы удержать авторов видео от перехода на YouTube. По данным издания, тестирование новой функции начнется в середине апреля. Первое время подписки будут доступны только ограниченному кругу авторов видео, заявили в Facebook.