Беспилотная машина Uber сбила насмерть пешехода
Беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.
Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.
ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.
В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.
Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.— Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018
Это первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. В 2016 году при столкновении с грузовиком погиб водитель беспилотного Tesla.
Uber проводит испытания беспилотных автомобилей c 2016 года. Тесты, помимо Финикса, проходят в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.