Беспилотная машина Uber сбила насмерть пешехода

Associated Press
17:30, 19 марта 2018
Надежный источник

Беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.

Наши соболезнования семье погибшей. Мы тесно сотрудничаем с полицией Темпе и местными властями в расследовании случившегося.

Это первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. В 2016 году при столкновении с грузовиком погиб водитель беспилотного Tesla.
Uber проводит испытания беспилотных автомобилей c 2016 года. Тесты, помимо Финикса, проходят в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы