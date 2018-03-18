В Дагестане наблюдатели пожаловались на вбросы и избиения на избирательных участках

Наблюдатели Дагестана
13:15, 18 марта 2018
Надежный источник

Группа наблюдателей из Москвы, Петербурга и Казани, следящая за ходом голосования на выборах президента РФ в Дагестане, заявила о многочисленных вбросах и избиениях на избирательных участках.

В частности, как сообщается в твиттере команды наблюдателей, на участок 1126 в Махачкале приехала «толпа спортсменов-борцов», которые «производили вбросы, силой не пуская наблюдателей к урнам и отобрав у них технику».

На участках 1125 и 1111 были совершены нападение на наблюдателей, на других участках их работе активно мешает полиция.

Тем временем председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров заявил «Интерфаксу», что ни одного официального обращения о нарушениях во время выборов в республике не поступало.

По данным ЦИК на 15:00 по московскому времени, явка на выборах в Дагестане составила 51,58%. В целом по стране на 12:00 по московскому времени проголосовала треть от всех зарегистрированных избирателей.

Выборы-2018

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