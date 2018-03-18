ЦИК: на президентских выборах проголосовала треть избирателей
Явка на выборах президента России, по данным на 12:00 по московскому времени, составила 34,72%. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев.
По его словам, в большинстве регионов голосование проходит активнее, чем на выборах 2012 года. Среди факторов, способствующих высокой явке, он отметил большую информационную работу, проведенную ЦИК.
Поправка. Изначально в заметке сообщалось, что явка в треть избирателей по стране была достигнута к 14:00 по московскому времени. Впоследствии ЦИК поправил эти данные.
«Все-таки в этой избирательной компании мы проявили максимум уважения к избирателю и сумели убедить, что его голос важен. Мне кажется, что такой информационной работы в стране никогда ранее не проводилось», — сказал Булаев.
На пост президента России на выборах 2018 года претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
Как утверждает ЦИК, более 80% избирателей имеют возможность проголосовать на избирательных участках, оборудованных системами видеонаблюдения. Следить за ходом голосования можно на сайте nashvybor2018.ru.