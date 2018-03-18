ЦИК: на президентских выборах проголосовала треть избирателей

Явка на выборах президента России, по данным на 12:00 по московскому времени, составила 34,72%. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По его словам, в большинстве регионов голосование проходит активнее, чем на выборах 2012 года. Среди факторов, способствующих высокой явке, он отметил большую информационную работу, проведенную ЦИК.

Поправка. Изначально в заметке сообщалось, что явка в треть избирателей по стране была достигнута к 14:00 по московскому времени. Впоследствии ЦИК поправил эти данные.