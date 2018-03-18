Новосибирское отделение КПРФ опубликовало первые результаты подсчета голосов на выборах. Это незаконно
Новосибирская областная организация КПРФ опубликовала на своем сайте первые результаты голосования на выборах президента России в Новосибирской области.
По закону публиковать итоги голосования до закрытия всех избирательных участков в России запрещено. На момент написания этой новости до закрытия участков в Калининграде оставалось более трех часов.
КПРФ ссылается на Альтернативную систему подсчета голосов. Каким именно образом она работает, не уточняется.
Избирательные участки в Калининградской области закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).
На выборах президента России 18 марта, по данным ЦИК, примерно к 17:00 по московскому времени проголосовали более половины избирателей.