Новосибирское отделение КПРФ опубликовало первые результаты подсчета голосов на выборах. Это незаконно

Новосибирская областная организация КПРФ
14:48, 18 марта 2018
Надежный источник

Новосибирская областная организация КПРФ опубликовала на своем сайте первые результаты голосования на выборах президента России в Новосибирской области.

По закону публиковать итоги голосования до закрытия всех избирательных участков в России запрещено. На момент написания этой новости до закрытия участков в Калининграде оставалось более трех часов.

КПРФ ссылается на Альтернативную систему подсчета голосов. Каким именно образом она работает, не уточняется.

Избирательные участки в Калининградской области закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).
На выборах президента России 18 марта, по данным ЦИК, примерно к 17:00 по московскому времени проголосовали более половины избирателей.

Выборы-2018

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