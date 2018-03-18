Новосибирское отделение КПРФ опубликовало первые результаты подсчета голосов на выборах. Это незаконно

Новосибирская областная организация КПРФ опубликовала на своем сайте первые результаты голосования на выборах президента России в Новосибирской области.

По закону публиковать итоги голосования до закрытия всех избирательных участков в России запрещено. На момент написания этой новости до закрытия участков в Калининграде оставалось более трех часов.

КПРФ ссылается на Альтернативную систему подсчета голосов. Каким именно образом она работает, не уточняется.