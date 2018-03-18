На Украине сорвали голосование на выборах российского президента
Правоохранительные органы Украины не позволили провести голосование на выборах президента России в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.
Утром 18 марта в здание посольства в Киеве, где оборудован избирательный участок, полиция пропустила только сотрудников дипмиссии. Россиян, желающих проголосовать, в посольство не допустили. Помимо полиции, у здания дежурят активисты националистических движений.
В Одессе, как сообщает «Украинская правда», российское консульство было оцеплено полицией из-за сообщений о его минировании.
В Харькове и Львове в консульства также допускаются лишь дипломатические сотрудники.
16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит голосования граждан России в дипмиссиях на территории страны, за исключением сотрудников посольств и консульств.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предлагала россиянам, проживающим на Украине, в день выборов президента приехать в приграничные районы и проголосовать там.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже заявил, что Россия не оставит без ответа действия Киева, препятствующего выборам российского президента на территории Украины.
Центризбирком назвал запрет на голосование россиян на Украине «гуманитарной агрессией». В МИД РФ в свою очередь отметили, что россиянам, желающим проголосовать, поступали угрозы от украинских радикальных сил.