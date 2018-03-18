На Украине сорвали голосование на выборах российского президента

Правоохранительные органы Украины не позволили провести голосование на выборах президента России в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Утром 18 марта в здание посольства в Киеве, где оборудован избирательный участок, полиция пропустила только сотрудников дипмиссии. Россиян, желающих проголосовать, в посольство не допустили. Помимо полиции, у здания дежурят активисты националистических движений.

В Одессе, как сообщает «Украинская правда», российское консульство было оцеплено полицией из-за сообщений о его минировании.

В Харькове и Львове в консульства также допускаются лишь дипломатические сотрудники.