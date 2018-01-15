«У меня нет ответа, как там голосовать гражданам России». Элла Памфилова — о голосовании на Украине

Коммерсант
07:43, 15 января 2018
Надежный источник

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посоветовала россиянам, проживающим на Украине, в день выборов президента приехать на родину, «хотя бы в приграничные районы», и проголосовать на ближайшем избирательном участке. Об этом она заявила газете «Коммерсант».

Как предположили источники издания в дипломатических кругах, 18 марта радикально настроенные организации «с удвоенной энергией попытаются помешать проведению голосования» на Украине, в том числе потому, что день президентских выборов в 2018 году совпадает с днем вхождения Крыма в состав России.

«У меня нет ответа, как там голосовать гражданам России, этот вопрос не с кем обсуждать (с украинской стороны)», — сказала председатель ЦИКа Элла Памфилова. 

Коммерсант
ЦИК России уже испытывал трудности при проведении на Украине голосования на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года. Тогда активисты радикальных организации устроили столкновения у российского посольства в Киеве и попытались заблокировать его работу. Всего на территории страны для граждан России были организованы четыре избирательных участка, в том числе в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.
Согласно новым правилам Центризбиркома, в день выборов граждане РФ могут голосовать на любом участке, рядом с которым они окажутся.
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