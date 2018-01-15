Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посоветовала россиянам, проживающим на Украине, в день выборов президента приехать на родину, «хотя бы в приграничные районы», и проголосовать на ближайшем избирательном участке. Об этом она заявила газете «Коммерсант».

Как предположили источники издания в дипломатических кругах, 18 марта радикально настроенные организации «с удвоенной энергией попытаются помешать проведению голосования» на Украине, в том числе потому, что день президентских выборов в 2018 году совпадает с днем вхождения Крыма в состав России.