Борис Джонсон назвал российские санкции бесполезными
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бесполезными дипломатические санкции, принятые Россией в ответ на обвинения в причастности к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В колонке для газеты The Sun Джонсон написал, что высылка британских дипломатов и закрытие Британского совета навредят в первую очередь самим россиянам.
«Эти бесполезные меры накажут лишь простых россиян, лишив их безобидных возможностей изучать английский язык и получать визы. Сегодня Россия оказалась в одиночестве и изоляции. В этом заключается самое важное различие между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет», — пишет Борис Джонсон.