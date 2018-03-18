Борис Джонсон назвал российские санкции бесполезными

В колонке для газеты The Sun Джонсон написал, что высылка британских дипломатов и закрытие Британского совета навредят в первую очередь самим россиянам.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бесполезными дипломатические санкции, принятые Россией в ответ на обвинения в причастности к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Эти бесполезные меры накажут лишь простых россиян, лишив их безобидных возможностей изучать английский язык и получать визы. Сегодня Россия оказалась в одиночестве и изоляции. В этом заключается самое важное различие между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет», — пишет Борис Джонсон.

4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россияне в тяжелом состоянии находятся в больнице. Скрипаль ранее был осужден за госизмену в России, а затем выдан Великобритании в рамках обмена агентами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей. По ее словам, россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в СССР.

Москва отвергла обвинения Лондона, после чего британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия выслала столько же британских дипломатов, а также объявила о закрытии Британского совета и консульства в Санкт-Петербурге.