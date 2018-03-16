В Москве открыли мемориальную табличку Борису Немцову

В Москве на Малой Ордынке установлена мемориальная табличка на доме, где жил Борис Немцов. Трансляция установки шла на ютьюб-канале кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая выступила инициатором акции.

«Без „Парнаса“, без „Солидарности“, без „Немцова моста“ все это было бы невозможно», — сказала Собчак на церемонии.

Она заявила, что выбор даты для церемонии был обусловлен наступлением предвыборного «дня тишины», а также тем, что лишь 15 марта было получено согласие на установку всех жильцов дома.

На церемонии также выступил сын убитого политика Антон Немцов. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии, которую она назвала «политическим мероприятием перед выборами».