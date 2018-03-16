В Москве открыли мемориальную табличку Борису Немцову

Ксения Собчак
14:05, 16 марта 2018
Надежный источник

В Москве на Малой Ордынке установлена мемориальная табличка на доме, где жил Борис Немцов. Трансляция установки шла на ютьюб-канале кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая выступила инициатором акции.

«Без „Парнаса“, без „Солидарности“, без „Немцова моста“ все это было бы невозможно», — сказала Собчак на церемонии.

Она заявила, что выбор даты для церемонии был обусловлен наступлением предвыборного «дня тишины», а также тем, что лишь 15 марта было получено согласие на установку всех жильцов дома.

На церемонии также выступил сын убитого политика Антон Немцов. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии, которую она назвала «политическим мероприятием перед выборами».

Мэрия Москвы согласилась на установку таблички Борису Немцову на его доме на Малой Ордынке незадолго до третьей годовщины его гибели. Заявку на установку таблички подала в разгар избирательной кампании Ксения Собчак.
До этого мэрия отказывалась увековечить память Немцова — в том числе на основании того, что с его гибели прошло слишком мало времени. Коммунальные службы регулярно разрушали импровизированный мемориал на месте его убийства около Кремля.
В 2017 году жители дома на Малой Ордынке сами установили на доме табличку памяти Бориса Немцова, но ее сняли активисты консервативного движения SERB.

Как появилась табличка памяти Немцова

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