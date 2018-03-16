Палестинский террорист врезался на машине в группу израильских солдат. Два человека погибли

На шоссе на Западном берегу реки Иордан террорист на автомобиле врезался в группу солдат израильской армии. Два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает Ynetnews.

Пострадавших на вертолетах доставили в медицинский центр Рабин в городе Петах-Тиква. Один из них находится в критическом состоянии; у второго травмы средней тяжести, сообщили представители центра.

Two Israeli soldiers killed, two wounded in West Bank car-ramming attackhttps://t.co/dpJcQpx56w — Haaretz.com (@haaretzcom) March 16, 2018

Как сообщает The Jerusalem Post, нападавший — 26-летний палестинец Аллах Кахба — скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Он получил легкие ранения и после допроса был доставлен в медицинский центр.

Армия обороны Израиля назвала нападение терактом, сообщает Haaretz. Водитель увидел солдат на дороге и намеренно направил машину на них.

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» одобрили нападение. Представители ХАМАСа завили, что теракт произошел ровно через 100 дней после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.