Госдепартамент США заявил о возможности введения новых санкций против России из-за дела Скрипаля
США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом на брифинге 15 марта заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
Она напомнила, что в конце февраля США ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при отравлении Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Между отравлением и введением санкций прошел год, отметила Нойерт.
«Мы можем в итоге [ввести санкции против России], но сейчас я не буду это комментировать», — заявила она.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в начале марта. Премьер-министр Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту. По ее словам, Скрипали были отравлены с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР.
Британские власти дали России сутки на разъяснения, но Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона. После этого Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Глава МИД Сергей Лавров пообещал в ответ выслать из России британских.
Лидеры США, Франции и Германии поддержали обвинения Великобритании и потребовали от России рассекретить для Организации по запрещению химического оружия программу разработки химических агентов класса «Новичок». Ранее Россию к этому призвал Совет НАТО.
США 15 марта ввели санкции против российских граждан, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В список вошли 12 человек, которых власти США связывают с работой «фабрики троллей», и двое сотрудников ГРУ. Санкции предусматривают заморозку активов в США, принадлежащих фигурантам списка.