Госдепартамент США заявил о возможности введения новых санкций против России из-за дела Скрипаля

США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом на брифинге 15 марта заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она напомнила, что в конце февраля США ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Между отравлением и введением санкций прошел год, отметила Нойерт.

«Мы можем в итоге [ввести санкции против России], но сейчас я не буду это комментировать», — заявила она.