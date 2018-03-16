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Дирижер Джеймс Ливайн подал в суд на Метрополитен-оперу. Его уволили после обвинений в сексуальных домогательствах

Associated Press
07:51, 16 марта 2018
Надежный источник

Американский дирижер Джеймс Ливайн подал иск в суд Манхэттена против нью-йоркской Метрополитен-оперы, уволившей его после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает АР, Ливайн обвиняет генерального директора театра Питера Гелба в нарушении контракта и требует выплаты 5,8 миллиона долларов в качестве компенсации, а также «восстановления его честного имени, репутации и карьеры».

Юристы Метрополитен-оперы в ответ заявили, что «шокированы» нежеланием Ливайна признать свою ответственность за «достоверные и убедительные доказательства сексуальных домогательств».

«Цинично прикрываясь доброй волей движения #MeToo», Метрополитен-опера и Питер Гелб «нагло воспользовались обвинениями в качестве предлога, чтобы довести до конца давно начатую личную кампанию с целью выжить Ливайна из театра», — говорится в иске дирижера. (англ.яз.)

Associated Press
Джеймс Ливайн — один из самых известных и прославленных американских дирижеров. Он проработал в Метрополитен-опере 46 лет, занимая пост музыкального директора.
В декабре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказывалось о домогательствах Ливайна к начинающему артисту в 1985 году. Сразу после этого руководство театра объявило о приостановке сотрудничества с дирижером и начале внутреннего расследования.

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