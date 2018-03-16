Дирижер Джеймс Ливайн подал в суд на Метрополитен-оперу. Его уволили после обвинений в сексуальных домогательствах
Американский дирижер Джеймс Ливайн подал иск в суд Манхэттена против нью-йоркской Метрополитен-оперы, уволившей его после обвинений в сексуальных домогательствах.
Как сообщает АР, Ливайн обвиняет генерального директора театра Питера Гелба в нарушении контракта и требует выплаты 5,8 миллиона долларов в качестве компенсации, а также «восстановления его честного имени, репутации и карьеры».
Юристы Метрополитен-оперы в ответ заявили, что «шокированы» нежеланием Ливайна признать свою ответственность за «достоверные и убедительные доказательства сексуальных домогательств».
«Цинично прикрываясь доброй волей движения #MeToo», Метрополитен-опера и Питер Гелб «нагло воспользовались обвинениями в качестве предлога, чтобы довести до конца давно начатую личную кампанию с целью выжить Ливайна из театра», — говорится в иске дирижера. (англ.яз.)