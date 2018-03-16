Дирижер Джеймс Ливайн подал в суд на Метрополитен-оперу. Его уволили после обвинений в сексуальных домогательствах

Американский дирижер Джеймс Ливайн подал иск в суд Манхэттена против нью-йоркской Метрополитен-оперы, уволившей его после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает АР, Ливайн обвиняет генерального директора театра Питера Гелба в нарушении контракта и требует выплаты 5,8 миллиона долларов в качестве компенсации, а также «восстановления его честного имени, репутации и карьеры».

Юристы Метрополитен-оперы в ответ заявили, что «шокированы» нежеланием Ливайна признать свою ответственность за «достоверные и убедительные доказательства сексуальных домогательств».