Задержана сестра убийцы девяти человек в Чарлстоне. Она принесла в школу наркотики и оружие

В США 18-летняя Морган Руф, сестра убийцы девяти человек Дилана Руфа, была задержана за то, что принесла в школу наркотики и оружие. Охрана нашла у нее нож, перцовый баллончик и марихуану.

Руф установили залог в пять тысяч долларов. Сообщается также, что ей запретили возвращаться в школу.

Сестра Дилана Руфа была задержана в день, когда в США школьники на 17 минут прервали занятия, чтобы почтить память 17 погибших при стрельбе во флоридской школе. Она опубликовала в соцсетях сообщение со словами «надеюсь, это ловушка и вас всех подстрелят» и «это ничего не изменит, но черные все равно выйдут [на акцию]».

This is Morgan Roof, Dylann Roofs little sister, her snapchats there and all do your thang twitter pic.twitter.com/MttSF875is — tatianna (@theonlytyy) March 14, 2018

За день до этого в школе, где учится Морган Руф, у ученика нашли незаряженный пистолет.