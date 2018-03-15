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Задержана сестра убийцы девяти человек в Чарлстоне. Она принесла в школу наркотики и оружие

The Washington Post
10:19, 15 марта 2018
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В США 18-летняя Морган Руф, сестра убийцы девяти человек Дилана Руфа, была задержана за то, что принесла в школу наркотики и оружие. Охрана нашла у нее нож, перцовый баллончик и марихуану.

Руф установили залог в пять тысяч долларов. Сообщается также, что ей запретили возвращаться в школу.

Сестра Дилана Руфа была задержана в день, когда в США школьники на 17 минут прервали занятия, чтобы почтить память 17 погибших при стрельбе во флоридской школе. Она опубликовала в соцсетях сообщение со словами «надеюсь, это ловушка и вас всех подстрелят» и «это ничего не изменит, но черные все равно выйдут [на акцию]».

За день до этого в школе, где учится Морган Руф, у ученика нашли незаряженный пистолет.

23-летний Дилан Руф приговорен к смертной казни за убийство девяти человек в церкви в Чарлстоне в 2015 году. Погибшие были афроамериканцами. Свои действия он объяснил расовой ненавистью.
В середине февраля в школе во Флориде были убиты 17 человек. После случившегося в США усилилась кампания против свободного оборота оружия.

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