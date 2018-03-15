В России ввели синюю и желтую дорожную разметку
В России принят новый стандарт дорожной разметки. Документ ГОСТ Р 51256-2018 был утвержден Росстандартом и вступит в силу с 1 июня 2018 года.
Новый стандарт, пришедший на смену документу 2011 года, позволяет выполнять основную разметку как белой, так и желтой. Помимо этого вводится синяя разметка — для обозначения полос движения на перекрестке и парковочных мест у обочины.
Также в документе описана «вафельная разметка» — зона перекрестка на которую нельзя заезжать на запрещающий сигнал светофора. Эта разметка официально начнет действовать по ПДД с апреля 2018 года.
ГОСТ был принят, чтобы привести российские стандарты в соответствие с положениями Таможенного союза, рассказал автор документа, гендиректор центра «Дорконтроль» Владимир Свежинский.
Разметка желтого цвета, пояснил он, позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка, говорит господин Свежинский, будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается.