В России ввели синюю и желтую дорожную разметку

В России принят новый стандарт дорожной разметки. Документ ГОСТ Р 51256-2018 был утвержден Росстандартом и вступит в силу с 1 июня 2018 года.

Новый стандарт, пришедший на смену документу 2011 года, позволяет выполнять основную разметку как белой, так и желтой. Помимо этого вводится синяя разметка — для обозначения полос движения на перекрестке и парковочных мест у обочины.

Также в документе описана «вафельная разметка» — зона перекрестка на которую нельзя заезжать на запрещающий сигнал светофора. Эта разметка официально начнет действовать по ПДД с апреля 2018 года.

ГОСТ был принят, чтобы привести российские стандарты в соответствие с положениями Таможенного союза, рассказал автор документа, гендиректор центра «Дорконтроль» Владимир Свежинский.