Правила дорожного движения опять меняются. Как теперь проезжать круг? Что за «вафельная разметка»?
1
Что случилось?
Правительство утвердило поправки в ПДД. Во-первых, меняется правило проезда перекрестков с круговым движением, а, во-вторых, появляется новый тип разметки.
2
И что с круговым движением?
Правительство наконец утвердило изменение, о котором говорили уже очень давно. Теперь автомобили, двигающиеся по перекрестку с круговым движением по умолчанию имеют преимущество перед теми, кто туда въезжает. А те, кто въезжает, должны, соответственно, уступать дорогу тем, кто едет по кругу. Такое правило давно работает во всем мире.
3
Но ведь и раньше надо было уступать дорогу тем, кто едет по кругу! Разве нет?
Да, но раньше ПДД требовали, чтобы водители уступали дорогу тем, кто едет по кругу только в том случае, если там есть соответствующий знак — «уступи дорогу». А если этого знака не было, круговое движение превращалось в «нерегулируемый перекресток», где нужно уступать «помехе справа» — то есть водителям, въезжающим на круг. Теперь у тех, кто на кругу, всегда будет преимущество. Правда, перед перекрестком должен стоять знак «круговое движение», но такие знаки всегда ставят перед кругами.
4
А что за «вафельная разметка»?
Это такая разметка на перекрестках. Выглядит вот так:
Такая разметка нужна для того, чтобы водители соблюдали следующее правило: если подъезжаешь к перекрестку, а там затор, не надо выезжать на перекресток. Потому что иначе вы помешаете водителям, которые поедут в перпендикулярном направлении, когда им загорится зеленый. Это правило в ПДД существует давно, но многие не обращают на него внимание, потому что штрафовать за такое нарушение технически трудно. С новой разметкой нарушения будет проще фиксировать на камеры. Сумма штрафа пока остается прежней — тысяча рублей. Важно: нельзя выезжать на «вафельную» разметку только тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо. Если вы поворачиваете налево и направо — можно задержаться: когда переключится светофор, вы не помешаете тем, кто поедет в том же направлении.
5
Когда эти правила вступят в силу?
Правило про круговые перекрестки — через семь дней после официального опубликования. Пока постановление опубликовано только на сайте правительства: формально это не считается официальным опубликованием. Изменения о «вафельной разметке» официально вступают в силу только через полгода, хотя на самом деле такая разметка уже есть на некоторых перекрестках в Москве.