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В России изменили правила кругового движения и ввели «вафельную разметку»

Meduza
13:08, 30 октября 2017

В России введен новый тип дорожной разметки, а также изменены правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующие постановления, вносящие изменения в Правила дорожного движения (ПДД), подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Первое постановление, сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, закрепляет в ПДД «вафельную» разметку, обозначающую границы перекрестка, которые нельзя пересекать в случае затора.

Второе постановление, заявил премьер-министр, устанавливает новый приоритет при проезде перекрестков с круговым движением. «Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — пояснил Медведев.

В Москве «вафельная разметка» впервые появилась на трех перекрестках в августе 2015 года в рамках пилотного проекта.
Предыдущий раз изменения в правила проезда перекрестков с круговым движением вносились в 2010 году. Тогда в ПДД появились два варианта проезда перекрестков с круговым движением (с приоритетом въезжающих и с приоритетом находящихся на круге в зависимости от установленных знаков). Поправки, подписанные Медведевым, закрепляют приоритет находящихся на круговом перекрестке, обозначенном соответствующим знаком.
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