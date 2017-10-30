В России изменили правила кругового движения и ввели «вафельную разметку»

В России введен новый тип дорожной разметки, а также изменены правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующие постановления, вносящие изменения в Правила дорожного движения (ПДД), подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Первое постановление, сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, закрепляет в ПДД «вафельную» разметку, обозначающую границы перекрестка, которые нельзя пересекать в случае затора.

Второе постановление, заявил премьер-министр, устанавливает новый приоритет при проезде перекрестков с круговым движением. «Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — пояснил Медведев.