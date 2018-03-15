США ввели санкции против сотрудников «фабрики троллей», обвиняемых во вмешательстве в выборы

Фигурантами списка в основном стали люди, которым министерство юстиции США ранее предъявило обвинения по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой «фабрики троллей», и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).

Минюст США 16 февраля 2018 года предъявил 13 российским гражданам обвинения в «заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты». Двух россиян из этого списка также обвиняют в мошенничестве, четырех — в несанкционированном использовании личных данных других людей.

Обвинения предъявлены в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США. Следствие возглавляет специальный прокурор, бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Он проверяет информацию о возможной связи российских властей с Дональдом Трампом и его окружением.

«Фабрика троллей» Евгения Пригожина, по утверждению американских властей, публиковала в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.