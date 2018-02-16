По делу о вмешательстве в американские выборы предъявлены обвинения 13 россиянам. В их числе Евгений Пригожин

В рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США предъявлены обвинения 13 российским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Пригожина связывают с компанией «Агентство интернет-исследований» — «фабрикой троллей», сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти.

«Агентство интернет-исследований», а также компания Пригожина «Конкорд» упоминаются в документах Минюста США.

13 россиян обвиняют в «заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты». Двум фигурантам дела также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.

В документах Минюста приведены примеры постов, которые размещала «фабрика троллей»: «Дональд хочет победить терроризм… Хиллари хочет спонсировать его», «Трамп — наша единственная надежда на лучшее будущее!», «Хиллари — Сатана, ее преступления и ее ложь доказывают ее порочность».

Евгений Пригожин после публикации обвинений заявил РИА Новости: «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят».