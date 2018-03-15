Путин: захватившие «Норд-Ост» террористы собирались расстрелять заложников на Красной площади

Президент России Владимир Путин заявил, что захватившие зрителей мюзикла «Норд-Ост» террористы планировали привезти заложников на Красную площадь и убивать их там. Теракту на Дубровке посвящен фрагмент фильма главы его предвыборного штаба Андрея Кондрашова «Путин», вторая часть которого была опубликована 15 марта.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу. С целью оказать такое воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — заявил Путин.

Путин также рассказал, что газ, который спецслужбы распылили в здании театра, поначалу не сработал, однако он отдал приказ все равно продолжить штурм. «На следующее утро должна была состояться трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом. Ждать было тоже невозможно», — рассказал он.

По словам Путина, гибель «немалого» числа заложников была вызвана «неумением действовать в той обстановке».

«Нужно было просто сделать укол [антидота] и все. Кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование очень тщательное. В этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть», — сказал президент.