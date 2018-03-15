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Путин: захватившие «Норд-Ост» террористы собирались расстрелять заложников на Красной площади

Андрей Кондрашов
11:20, 15 марта 2018
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Президент России Владимир Путин заявил, что захватившие зрителей мюзикла «Норд-Ост» террористы планировали привезти заложников на Красную площадь и убивать их там. Теракту на Дубровке посвящен фрагмент фильма главы его предвыборного штаба Андрея Кондрашова «Путин», вторая часть которого была опубликована 15 марта.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу. С целью оказать такое воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — заявил Путин.

Путин также рассказал, что газ, который спецслужбы распылили в здании театра, поначалу не сработал, однако он отдал приказ все равно продолжить штурм. «На следующее утро должна была состояться трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом. Ждать было тоже невозможно», — рассказал он.

По словам Путина, гибель «немалого» числа заложников была вызвана «неумением действовать в той обстановке».

«Нужно было просто сделать укол [антидота] и все. Кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование очень тщательное. В этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть», — сказал президент.

«Трудно здесь кому-то предъявлять претензии, потому что там все было в растяжках, заминировано. В этих условиях нужно было аккуратно, но быстро всех убирать из помещения. Это была очень сложная и очень опасная работа», — сказал Путин.

Андрей Кондрашов
Террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года, во время мюзикла «Норд-Ост». Боевики требовали вывода войск из Чечни. 26 октября силовики провели штурм, распылив в зале усыпляющий газ.
По официальным данным, в результате теракта погибли 130 заложников, из них пятеро были убиты террористами. 119 человек умерли уже после освобождения в больницах. Причиной смерти многих заложников называли ошибки при эвакуации и транспортировке заложников в больницы.
Ранее Владимир Путин говорил, что заложники погибли от «обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании». 
В 2011 году Европейский суд по правам человека после жалобы 64 пострадавших обязал Россию выплатить им компенсацию за моральный ущерб. ЕСПЧ признал, что власти не провели эффективное расследование спасательной операции.

Теракт на Дубровке

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