Лавров пообещал выслать британских дипломатов

Британские обвинения по делу Скрипаля российский министр назвал голословными, безосновательными и хамскими.

Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии. Детально объявить об ответных мерах в адрес Великобритании Лавров пообещал после того, как доведет их до Лондона.

Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе от поездки официальной британской делегации на чемпионат мира по футболу в России.

Эти меры были приняты в ответ на отравление в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», производившимся в СССР. Великобритания считает Россию причастной к покушению на Скрипалей.