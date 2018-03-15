CIT сообщила о гибели российского военнослужащего в Сирии

В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев, который, вероятнее всего, являлся военнослужащим Минобороны РФ. Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

14 марта о прощании с Пономаревым в городе Соль-Илецк написали издания Orenday и РИА «Оренбуржье». Погибший был похоронен с воинскими почестями; на церемонии, помимо родственников, присутствовали официальные лица во главе с вице-губернатором Оренбургской области Дмитрием Кулагиным.

На основании этих фактов CIT делает вывод, что Владимир Пономарев был действующим военнослужащим, а не наемником из ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ официально о гибели Пономарева не сообщало.

Исследователи предполагают, что Пономарев мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска. Там же, по данным CIT, погиб еще один россиянин — Александр Солопов.