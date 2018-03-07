В Сирии погиб российский военнослужащий

Блокнот-Волжский
14:30, 7 марта 2018
Требует подтверждения

В Сирии погиб гражданин России Александр Солопов, бывший, по неподтвержденным данным, военнослужащим.

О гибели Солопова со ссылкой на его родственников сообщило издание «Блокнот-Волжский». Близкие погибшего рассказали, что им сообщили о случившемся 1 марта. 5 марта тело погибшего должны были доставить в дом его родителей в Средней Ахтубе в Волгоградской области.

Об обстоятельствах смерти россиянина ничего не сообщается. Минобороны РФ о гибели Солопова не сообщало.

«Блокнот-Волжский» пишет, что Солопов погиб во время «несения воинской службы». Conflict Intelligence Team на основании записей в социальных сетях и того, что тело россиянина было «оперативно» доставлено в Россию, полагает, что он был действующим военнослужащим, а не наемником. Группа предполагает, что он мог быть военным советником в Восточной Гуте.

За время российской операции в Сирии погибли более 80 российских военнослужащих. Самая крупная потеря произошла 6 марта — при заходе на посадку у базы Хмеймим разбился самолет Ан-26, на борту которого было 39 военных.
В Сирии также погибли десятки россиян, которые, по неподтвержденным данным, были наемниками, воевавшими в Сирии на стороне правительственной армии. Никаких официальных данных о количестве погибших наемников нет.

Россия в войне в Сирии

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